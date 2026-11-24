Предлагать близкому обратиться к психологу нужно мягко, без самостоятельных диагнозов. Важно признать его переживания и предложить помощь в поиске специалиста, сообщает Общественное Телевидение России .

Психолог Екатерина Трофимова посоветовала делиться проверенными контактами специалистов и опираться на личный опыт. Обращению за помощью могут мешать страх осуждения, неизвестность и неудачный опыт терапии.

Разговоры о нежелании жить, отказ от гигиены, работы и общения, возможные галлюцинации или бред требуют особого внимания.

«Нужно уже обращаться к специалистам незамедлительно. Но когда человек говорит какие-то вещи, которые вроде как будто бы и можно как-то объяснить, но странно — это тоже часто сигнал того, что процесс уже идет, он запущен. Здесь нужен специалист, и возможно, что даже не психолог, а психиатр. Нельзя оставлять человека, если вы видите, что он уже заводит разговоры про вопросы жизни и смерти. Если он отказывается идти к врачу, но угрожает себе, то тут уже нужно действовать незамедлительно», — предупредила Трофимова.

Для оценки собственного состояния специалист предложила следить за сном, аппетитом, энергией и интересом к общению и любимым занятиям. Если состояние мешает есть, спать и работать, стоит рассмотреть обращение сразу к психиатру.

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