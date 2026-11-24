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Основателя группы «Ляпис Трубецкой» объявили в розыск в России

Музыканта объявили в розыск по запросу белорусских силовиков. Ранее на родине его обвинили в разжигании социальной вражды и оскорблении президента республики.

В августе 2026 года Михалка признали виновным и заочно приговорили к четырем годам колонии.

Михалок прославился как основатель группы «Ляпис Трубецкой». Наиболее известные песни коллектива — «Капитал», «Воины света» и «Я верю».

Музыкант, выступающий в поддержку ВСУ, недавно начал принимать заказы на корпоративы россиян за рубежом. Он готов выступить за гонорар в размере 3,5 млн рублей. Сейчас артист проживает в Эстонии, гастролирует по Европе и США.

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