В Москве проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ведомство публикует кадры работы техники и специалистов в различных районах мегаполиса. Городские службы прометают дороги и тротуары, очищая их от снега.

Москва во вторник оказалась во власти сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, он сохранится до конца суток 25 ноября. Осадки будут сопровождаться метелью и ветром с порывами до 17 м/с.

Автомобилистов в непогоду просят быть предельно внимательными. Им напомнили о необходимости строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не препятствовать движению колонн коммунальной техники.

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