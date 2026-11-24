Путин: Киев не прекращает атаки на НПЗ, несмотря на призыв Трампа

ВСУ продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на призыв американского президента Дональда Трампа остановить атаки. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что киевские власти не слушают советов Трампа. Он также предупредил, что Москва ответит на атаки.

При этом президент РФ подчеркнул, что эскалация, начатая киевским режимом летом, не может нанести России критического ущерба.

Путин добавил, что внутренний топливный рынок сохраняет стабильность, а отечественные компании, в свою очередь, занимают ключевую позицию на мировом энергетическом рынке. Президент поручил оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива по всей стране.

Ранее Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским попросил ослабить удары по российским НПЗ. По мнению американского лидера, эти атаки только ухудшает ситуацию с мировыми ценами на топливо.

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