Трамп: удары ВСУ по российским НПЗ вредят мировым рынкам
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдает приказы об атаках по российским НПЗ, зная, что это вредит мировым топливным рынкам, сообщает РИА Новости.
«Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому», — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее президент США Дональд Трамп указал на то, что в России «взрывают нефтеперерабатывающие заводы», что только ухудшает ситуацию с мировыми ценами.
Потому в разговоре с Зеленским Трамп попросил ослабить удары по НПЗ. Тот, по словам главы США, согласился, признав, что Украина создает «мировые проблемы».
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