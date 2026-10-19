Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдает приказы об атаках по российским НПЗ, зная, что это вредит мировым топливным рынкам, сообщает РИА Новости .

«Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе американскому», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп указал на то, что в России «взрывают нефтеперерабатывающие заводы», что только ухудшает ситуацию с мировыми ценами.

Потому в разговоре с Зеленским Трамп попросил ослабить удары по НПЗ. Тот, по словам главы США, согласился, признав, что Украина создает «мировые проблемы».

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