В Ливии при взрыве в военном лагере погибли семь человек

В результате взрыва в военном лагере в городе Эз-Завия на западе Ливии погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Libya Press.

Отмечается, что взрыв произошел во время тренировок в лагере «Радар» в районе Эль-Харша. Известно, что погибшие входили в формирования, подчиненные руководителю Службы противодействия угрозам безопасности Мухаммеду Бахруну.

Среди пострадавших — отвечающий за подконтрольные Бахруну тюрьмы.

В Эз-Завии находится крупный НПЗ и нефтяной порт.

Ранее еще одно судно-нарушитель пострадало в иранских водах: танкер, на борту которого находилось свыше 2 миллионов баррелей нефти, наскочил на морскую мину, после чего вспыхнул сильный пожар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.