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В Свердловской области водитель погиб при столкновении машины с коровой

Происшествия

В Красноуфимском районе Свердловской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с коровой, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 18 октября в селе Нижнеиргинское.

По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем ВАЗ2115, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части в сопровождении погонщика, после чего автомобиль съехал с проезжей части.

Корова после столкновения скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее три несовершеннолетние пассажирки погибли и один человек тяжело пострадал в результате ночного столкновения легкового автомобиля и грузовика в Московской области.

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