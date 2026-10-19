В Свердловской области водитель погиб при столкновении машины с коровой
В Красноуфимском районе Свердловской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с коровой, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 18 октября в селе Нижнеиргинское.
По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем ВАЗ2115, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части в сопровождении погонщика, после чего автомобиль съехал с проезжей части.
Корова после столкновения скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее три несовершеннолетние пассажирки погибли и один человек тяжело пострадал в результате ночного столкновения легкового автомобиля и грузовика в Московской области.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.