3 школьницы погибли в ДТП с ВАЗ и грузовиком в Подмосковье

Три несовершеннолетние пассажирки погибли и один человек тяжело пострадал в результате ночного столкновения легкового автомобиля и грузовика в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Авария произошла в 17 октября около 23:00 на 68-м километре автодороги «М-6» на территории муниципального округа Серебряные Пруды. По предварительным сведениям, сидевший за рулем принадлежащего торговому дому грузовика водитель выезжал со второстепенной трассы. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2114». Тот ехал по главной полосе.

От сильнейшего удара три находившиеся в салоне «Жигулей» девочки в возрасте 14–15 лет скончались на месте происшествия до приезда медиков. Управлявший отечественной легковушкой 19-летний юноша получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу.

Как выяснилось, молодой человек получил водительские права в мае текущего года и позвал трех знакомых прокатиться. За машиной уже числится 11 административных штрафов: шесть — за превышение скоростного лимита, два за эксплуатацию неисправного транспортного средства и три за отсутствие обязательного полиса страхования. Освидетельствование водителя грузовой машины показало, что в момент дорожного инцидента он находился в трезвом состоянии.

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