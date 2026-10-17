КСИР: еще один супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался в Ормузском проливе

Еще одно судно-нарушитель пострадало в иранских водах: танкер, на борту которого находилось свыше 2 миллионов баррелей нефти, наскочил на морскую мину, после чего вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщили Военно-морские силы корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), пишет ТАСС .

«Сегодня утром (17 октября) второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», — приводит агентство Tasnim сообщение корпуса.

По версии КСИР, экипаж отключил все системы позиционирования и радиолокационное оборудование и пытался провести судно по неразрешенному маршруту. После соприкосновения с миной в машинном отделении прогремел мощный взрыв. Название танкера не раскрывается.

Ранее в тот же день, утром 17 октября, КСИР уже докладывал о супертанкере, который нарушил установленные Тегераном правила прохождения через Ормузский пролив, подорвался на мине и загорелся.

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