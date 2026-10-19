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BFMTV: в ходе беспорядков во Франции задержали 2,4 тысячи человек

Во Франции в ходе массовых беспорядков в субботу задержали порядка 2,4 тыс. человек, около тысячи правоохранителей пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным МВД страны, было произведено 2 397 задержаний. В общей сложности пострадали 997 полицейских и жандармов, из них семеро получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что российская туристка стала свидетельницей беспорядков в Милане. Также сообщалось, что протестующие сожгли историческое здание мэрии в Лиможе.

Чем вызваны протесты учащихся французских школ и как это связано с предстоящими президентскими выборами, читайте в материале РИАМО.

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