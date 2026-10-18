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Во Франции протестующие сожгли историческое здание мэрии Лиможа

Происшествия
Евгений Полойко

Фото - © Евгений Полойко/РИА Новости

Во французском Лиможе участники протестов сожгли историческое здание мэрии. Новая волна беспокойства охватила страну за последние дни: акции, начавшиеся на фоне роста цен, перекинулись и в Италию, сообщает «Подъем».

К протестам присоединились мигранты, ультралевые активисты и представители профсоюзов. В Париже, Марселе, Лионе и других крупных городах громят бутики и торговые точки. В Марселе демонстранты ворвались в мэрию и разнесли полицейский участок, повреждены здания городских администраций в Лилле, Анже и Бордо.

По официальным данным, задержаны уже более 1200 человек, пострадали порядка 150 сотрудников полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происходящее в соцсети X, заявив, что в республике нет места насилию, а те, кто громил, атаковал префектуры и магазины, грабил имущество мэрий, понесут ответственность и будут наказаны. Параллельно с Францией волнения начались в Милане, где полиция также применяет слезоточивый газ.

Ранее российская туристка рассказала, что стала свидетельницей начала протестов в Милане.

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