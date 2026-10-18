«Это какой-то ад»: российская туристка в шоке от разгрома Милана
Фото - © pufelka
Российская туристка поделилась в Instagram* историей о том, как провела день в Милане. По ее словам, они с близкими приехали в город всего на несколько часов, однако вскоре оказались запертыми в ресторане из-за столкновений на улицах.
По данным СМИ, протесты из-за роста цен перекинулись с Франции на Италию — в Милане уличные протесты переросли в беспорядки, столкновения с полицией и грабежи.
Женщина описала происходящее как настоящий хаос: на главной площади собрались полицейские, поднимался дым, ситуация оставалась непонятной. Находясь внутри заведения, туристы пытались разобраться, что именно случилось снаружи.
Такое итальянское приключение, призналась россиянка, совершенно не входило в их планы.
О причинах волнений и о том, как долго люди оставались заблокированными в ресторане, не сообщается. Также нет данных о том, пострадали ли кто-то из туристов или местных жителей.
* принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.