«Это какой-то ад»: российская туристка в шоке от разгрома Милана

Российская туристка поделилась в Instagram* историей о том, как провела день в Милане. По ее словам, они с близкими приехали в город всего на несколько часов, однако вскоре оказались запертыми в ресторане из-за столкновений на улицах.

По данным СМИ, протесты из-за роста цен перекинулись с Франции на Италию — в Милане уличные протесты переросли в беспорядки, столкновения с полицией и грабежи.

Женщина описала происходящее как настоящий хаос: на главной площади собрались полицейские, поднимался дым, ситуация оставалась непонятной. Находясь внутри заведения, туристы пытались разобраться, что именно случилось снаружи.

Такое итальянское приключение, призналась россиянка, совершенно не входило в их планы.

О причинах волнений и о том, как долго люди оставались заблокированными в ресторане, не сообщается. Также нет данных о том, пострадали ли кто-то из туристов или местных жителей.

* принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ.

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