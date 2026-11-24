Внуковская и Останкинская школы, комплекс «Некрасовский» и лицей № 4 Дмитрова подписали соглашения с китайскими учебными заведениями во время стажировки руководителей школ Подмосковья в КНР, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Партнером Внуковской школы стала средняя школа № 1 Нанкина, комплекса «Некрасовский» — начальная школа Шансянь Ванкэ города Уси. Останкинская школа договорилась о сотрудничестве с филиалом Тебэй средней школы Кэлихуа в Нанкине, лицей № 4 — с основной общеобразовательной школой Шэшань района Цися того же города.

Соглашения предусматривают совместные образовательные проекты, обмен педагогическими методиками и онлайн-встречи школьников. В Нанкине делегация участвовала в Китайско-российском образовательном форуме и церемонии установления партнерских связей по проекту «Тысяча школ рука об руку».

Представители округа посетили восемь образовательных учреждений Шанхая, Нанкина и Пекина. Они изучили организацию инженерных проектов и применение нейросетей для оценки знаний и отслеживания индивидуального прогресса учеников. В экспериментальной школе «Цзинси» Пекинской школы «Цзиншань» гостям показали лаборатории робототехники, мастерские, испытательные площадки и разработки школьников. Делегация также приняла участие в игре с роботами-футболистами.

«У педагогов теперь есть прямые контакты с коллегами и возможность обмениваться опытом», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Идеи стажировки планируют использовать для развития технических кружков и инженерных занятий в школах округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.