$1,8 млн за свободу: вооруженные люди захватили заложников в магазине в Колумбии

Вооруженные люди захватили заложников в супермаркете в колумбийском городе Картахена и потребовали за их освобождение 1,8 млн долларов, сообщает «Осторожно, новости» .

На магазин напали около 8:30 утра 24 ноября. Первоначально целью вооруженных мужчин было ограбление, но попытка не удалась. Тогда злоумышленники взяли в заложники сотрудников и покупателей.

В Сети появились кадры с места происшествия. В ролике запечатлены несколько человек со связанными руками. Их удерживают возле окон магазина. Вооруженные мужчины ходят рядом.

Нападавшие передали властям записку, где указали свои требования. Они рассчитывали получить 7 млрд песо (около 1,8 млн долларов) за освобождение людей. Деньги должны были доставить в черных пакетах к двум часам дня. В записке также утверждалось, что внутри магазина находятся около 170 человек, но эта цифра не подтверждена.

Силовики начали проводить операцию по спасению людей и уже сумели освободить как минимум 10 человек. Среди них были пенсионерка и женщина, пришедшая в магазин с младенцем за подгузниками. По данным полиции, на начальном этапе операции пострадавших не было.

Сейчас магазин окружен силовиками. На месте продолжают работать спецподразделения по борьбе с похищениями, армия и военно-морские силы, снайперы. Также в операции задействовали вертолеты.

Из-за ЧП аэропорт Картахены временно приостановил прием самолетов. Ограничения действовали около 45 минут, после чего рейсы возобновились. Точное число оставшихся заложников и информация о задержании нападавших пока не раскрыты. Операция продолжается.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.