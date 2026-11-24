Сейчас в городе идет снегопад, который, по прогнозам синоптиков, сохранится до вечера 25 ноября. Москвичей просят по возможности не пользоваться автомобилями, чтобы снизить нагрузку на дороги и облегчить движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам. Кроме того, что чем меньше автомобилей на дорогах, тем проще коммунальным службам убирать снег.

Во время непогоды москвичей призывают пользоваться метро. Поезда ходят по расписанию и не зависят от погодных условий. В дороге можно поработать, почитать или просто отдохнуть.

Тем москвичам, кто все же решил сесть за руль, советуют снижать скорость и держать безопасную дистанцию, быть внимательными к пешеходам. Также следует убедиться, что дворники исправны, а бачок омывателя заполнен незамерзающей жидкостью.

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