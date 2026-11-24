Бобры оставили без света и тепла 40 семей под Екатеринбургом

Жители 40 частных домов под Екатеринбургом замерзают из-за коварных бобров, которые прогрызли кабель на заводе, сообщает РЕН ТВ .

Пострадавшие люди живут в СНТ «Облсельхозуправления». По их словам, четыре дня назад они лишились электричества и отопления из-за вредных бобров.

Дело в том, что линию, от которой получает электроэнергию СНТ, обслуживает завод «Керамика». Представители предприятия отметили, что бобры прогрызли кабель, пролегающий под речным дном, из-за чего произошло отключение света.

Пока ведутся работы по устранению аварии, пострадавшим жителям приходиться справляться с бедой самим — они заказали генераторы.

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