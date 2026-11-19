сегодня в 17:29

Рэпер Алишер Моргенштерн*, предположительно, собирается вступить в брак с дочерью раввина израильского города Ришон-ле-Цион. Об этом сообщает Mash .

Возлюбленную музыканта, известного также под именем Исраэль Йегуда*, зовут Габриэла Нирел Маркус. Девушка получила высшее образование в сфере информационных технологий в университете Бар-Илан.

В студенческие годы занималась обучением девочек-подростков основам программирования.

Невеста артиста выросла в русскоязычной еврейской семье. Ее отец Гарик Маркус в свое время окончил школу в городе Болград Одесской области, а в настоящее время занимает пост раввина в Ришон-ле-Ционе.

Напомним, что минувшим летом исполнитель публично заявил о поиске шидуха для создания семьи. Это спутница жизни еврейского происхождения.

*Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.