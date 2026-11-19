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Глава Коломны поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии

Глава городского округа Коломна Виктор Верещагин 19 ноября посетил воинскую часть, где принял участие в праздничном митинге и встретился с военнослужащими и ветеранами-артиллеристами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День ракетных войск и артиллерии глава Коломны Виктор Верещагин поздравил личный состав 236-й гвардейской артиллерийской бригады. Профессиональный праздник отмечают в России 19 ноября.

«19 ноября — дата для округа особенная: каждый год она объединяет выпускников Коломенского высшего артиллерийского училища. Поздравил личный состав 236-й гвардейской артиллерийской бригады с праздником. Для бойцов, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации, передали дизельные генераторы», — сказал Виктор Верещагин.

Вместе с офицерами и ветеранами глава муниципалитета почтил память павших защитников Отечества.

Во время торжественной церемонии ученикам коломенской школы №15 вручили сертификат о присвоении школьному юнармейскому отряду «Торнадо» имени героя специальной военной операции, сержанта Алексея Сорокина. Уроженец Коломны погиб при выполнении служебного долга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.