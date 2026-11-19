Детский футбольный турнир памяти заслуженного учителя России Ивана Филипповича Красикова прошел в Рузском округе 18 ноября. Он много лет возглавлял местную детско-юношескую спортивную школу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое место на турнире заняла команда спортивной школы «Руза» 2015 года рождения под руководством Александра Кондращенко. Второе и третье места получили первый и второй составы игроков 2016 года рождения, которых тренирует Валерий Коновалов. Лучшими игроками признали Арсения Олейника, Марию Яковлеву и Андрея Сопчика.

Памяти Ивана Красикова также посвятили открытое занятие по художественной гимнастике «Старт длиною в жизнь» спортивной школы «Руза». В нем участвовали воспитанницы тренеров-преподавателей Татьяны Алексеевой, Екатерины Алексеевой и Лориданы Фотенюк. На занятие пригласили тренеров-ветеранов Наталью Васильевну Рогожкину и супругу Ивана Филипповича Галину Васильевну Красикову.

Гимнастки продемонстрировали технику выполнения элементов, точность движений, артистизм, пластику и умение справляться с волнением.

«Иван Филиппович был не только блестящим учителем, но и человеком, искренне верившим в силу спорта как инструмента воспитания характера, дисциплины и командного духа. Именно эти ценности мы и стремимся передать сегодняшним ребятам», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов округа Андрей Сорокин поблагодарил организаторов, тренеров и участников за сохранение традиции. Он отметил, что ему не удалось встретиться с Иваном Красиковым при жизни.

«Иван Филиппович верил в детей, в их силы и возможности, и сегодня эти ценности живут в каждом старте, в каждой победе», — сказал Андрей Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.