Победители IX Большого Детского фестиваля получили награды в Москве. Фестиваль прошел при поддержке «Единой России» по партпроекту «Культура малой Родины» и собрал более 30 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

За три месяца фестиваль провел 186 мероприятий в Москве и 135 в Санкт-Петербурге. Победителей выбирало жюри из 30 детей от восьми до 16 лет, в том числе из Московской области. Организаторы получили 800 заявок на конкурсную программу. В театральной программе участвовали 37 театров из 19 регионов России, Казахстана и Беларуси.

Лучшими драматическими спектаклями в старшей и младшей возрастных категориях стали «В списках не значился» Московского театра Олега Табакова и «Дед Мазай и заячья деревня» театра «Доминанта». Среди кукольных постановок победили «Недоросль» Астраханского театра кукол и «Можно попросить Нину?» Кукольного театра сказки из Санкт-Петербурга.

Награды за музыкальные спектакли получили «Три мушкетера» театра имени Моссовета и «Мой дедушка был вишней» петербургского театра «Мастерская». Лучшим инклюзивным проектом признали «Хочу быть выше» фонда «Жизнь в Движении». Александру Пахмутову отметили за вклад в развитие искусства для детей и юношества.

В полнометражном кино победили «Красавица» Антона Богданова и «Мой друг, кот и Пушкин» Алены Михайловой, в короткометражном — «Трезорка» Ильи Северова и «Вуся Вулаты» Тимура Давыдова. Лучшим анимационным фильмом стал «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Книжные награды получили «Приключения экспоната» Екатерины Соболь и «Вторая четверть. Записки первоклашки» Нины Павловой.

В день закрытия в МХАТ имени М. Горького прошел конкурс творческих идей для театра — БДФ Питчинг. Участники представили 16 проектов, отобранных из 69 заявок.

Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта России и министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы — фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.