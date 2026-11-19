сегодня в 17:58

Коллектив мастерской «Я сама» Центра культуры и искусств города Рузы завоевал награды открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Родники» в Волоколамске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастера выступили в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Они представили детские сценические костюмы для вокальных, театральных и хореографических коллективов.

Руководитель мастерской Елена Валентиновна Гончарова стала лауреатом первой степени за комплект костюмов для хореографии. Ольга Юрьевна Урманова получила звание лауреата первой степени за сценический костюм вокального ансамбля, Наталья Александровна Кобзарева — лауреата второй степени за костюм «Пьеро» для детского спектакля.

Сергей Геннадьевич Смирнов стал дипломантом первой степени за рубашку для кадрили «Маки», Людмила Николаевна Василова — дипломантом второй степени за комплект вязаной одежды для куклы.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил участников с заслуженными наградами и отметил их труд, творчество и преданность народному искусству.

«Народное творчество — важная часть культурного кода территории: оно сохраняет самобытность, передает из поколения в поколение уникальные техники и смыслы», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.