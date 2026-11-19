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Почти 2800 детей обучаются во Дворце творчества Люберец

Дворец детского (юношеского) творчества в Люберцах отмечает 80-летие. Сейчас почти 2800 детей занимаются здесь по шести направлениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив и воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества поздравили с юбилеем глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутат Московской областной думы Лидия Антонова и председатель совета депутатов Петр Ульянов.

История учреждения началась в 1946 году: в небольшом деревянном доме в деревне Подосинки на окраине Люберец открылся первый Дом пионеров. С 1992 года учреждение носит нынешнее название.

За восемь десятилетий здесь выросли тысячи талантливых ребят. Многие связали свою жизнь с творчеством, спортом, наукой и педагогикой. Педагогический коллектив сохраняет традиции учреждения и развивает дополнительное образование.

«От всей души желаю Дворцу дальнейшего процветания, педагогам — вдохновения и благодарных учеников, а воспитанникам — ярких открытий и побед!» — отметил Владимир Волков.

Сегодня Дворец творчества работает под руководством Алексея Конюшкова. Учреждение продолжает развиваться и открывать новые возможности для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.