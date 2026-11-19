На Бали пьяный россиянин угрожал медикам брусчаткой и прыгнул в глубокую яму

На индонезийском острове Бали 42-летний гражданин России Дмитрий Р. в состоянии тяжелого алкогольного опьянения сбежал из клиники, угрожал медикам куском тротуарной плитки и прыгнул в 10-метровую яму. Об этом сообщает Mash .

Изначально мужчину доставили из отеля в госпиталь с сильной алкогольной интоксикацией. Медики успели провести компьютерную томографию и сделать забор крови для анализов. Однако во время обследования пациент пришел в себя, пережил приступ судорог, «словил белку» и самовольно покинул здание клиники.

Оказавшись снаружи, россиянин вырвал кусок брусчатки и начал замахиваться им на врачей. Затем, по свидетельству очевидцев, мужчина с криком «ййиииха» прыгнул в 10-метровую яму.

Находясь на дне котлована, мужчина на протяжении нескольких минут наносил сам себе удары камнем по голове. В этот момент сотрудники экстренных служб готовили и спускали к нему спасательную люльку.

После подъема нарушителя повторно госпитализировали. На этот раз у него были ушибы и переломы. Пострадавший помещен в отделение реанимации.

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