Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:44

Доноры Долгопрудного сдали 500 литров крови за год

Участники донорских акций в Долгопрудном в 2026 году сдали 500 литров крови. Очередная акция прошла 19 ноября в ФСК «Салют» и объединила 130 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный вновь присоединился к Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России». Она прошла 19 ноября в ФСК «Салют». Организаторами выступили местное отделение «Красного Креста», совет депутатов и Общественная палата города.

В акции приняли участие 130 человек, которые сдали 48,6 литра крови. Среди участников — сотрудники ДКБА, ФСК «Салют», ХМСЗ, Долгопрудненской клинической больницы, образовательных учреждений и других городских организаций, члены Общественной палаты. Кровь сдавали инженеры, врачи, педагоги, рабочие и студенты. Для 13 человек донация стала первой.

Волонтеры сопровождали участников, вручали памятки, угощали чаем и сладостями.

«Всего в 2026 году в Долгопрудном в донорских акциях приняли участие 1322 человека! Собрано 500 литров донорской крови. Следующая донорская акция состоится в феврале 2027 года», — рассказала председатель Долгопрудненского отделения Российского Красного Креста Галина Киселева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.