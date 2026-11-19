После присяги председатель совета депутатов муниципалитета Александр Гречищев вручил Виктору Верещагину должностной знак — символ власти главы округа. В завершение официальной части новый руководитель выступил перед собравшимися.

«Друзья, сегодня для меня особенный день. Я благодарю всех, кто разделил со мной это торжественное событие», — сказал Виктор Верещагин.

Глава округа назвал руководство муниципалитетом большой честью и ответственностью. Он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительство региона за доверие и пообещал добиваться реальных результатов в решении важных для округа вопросов. Отдельно Верещагин поблагодарил депутата Государственной думы Никиту Чаплина за внимание к жизни Коломны и готовность помогать жителям.

Особое внимание глава уделил 850-летию города, которое отметят в 2027 году.

«Это важная дата и повод вспомнить богатую историю, сохранить ее лучшие страницы и вместе подумать о будущем», — отметил он.

В завершение выступления Верещагин поблагодарил жителей, которые своим ежедневным трудом помогают Коломне развиваться.

Совет депутатов единогласно избрал Виктора Верещагина главой округа на заседании 12 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.