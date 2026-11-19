Детский сад в микрорайоне Зубачево открылся в сентябре 2026 года. По обращениям родителей власти рассматривают варианты обустройства удобного и безопасного подхода к учреждению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий и первый заместитель председателя окружного совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Константин Негурица посетили новый детсад на улице Станислава Ростоцкого, 4. Поводом стали обращения жителей, которые просят сделать подход к учреждению удобнее и безопаснее.

Детсад открылся при поддержке депутата Государственной думы Сергея Пахомова. Он рассчитан на 280 воспитанников. В здании оборудованы спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок, на территории — игровые площадки с безопасным покрытием. Сейчас пять групп посещают 158 детей. С сентября 2027 года здесь рассчитывают принять еще 48 малышей.

Заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Уфимцева отметила, что дошкольное образование — первая ступень общего образования. Помимо ухода за детьми, в саду уделяют внимание подготовке к школе.

«Детские сады работают по образовательным программам, которые соответствуют федеральным стандартам. Уже несколько лет в Подмосковье действует программа «ПредШкола». Она помогает детям постепенно подготовиться к обучению в первом классе», — пояснила Наталья Уфимцева.

Жители приветствуют открытие детсада, но просят благоустроить прилегающую территорию и обеспечить безопасный подход к нему. По словам главы округа, вопросом занимается его заместитель по благоустройству.

«Вопрос вполне решаемый. Мы изучим возможные варианты и постараемся найти оптимальное решение», — сообщил Алексей Лужецкий.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.