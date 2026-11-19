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Ученые зафиксировали на Солнце вторую по мощности вспышку ноября уровня M2.4

На Солнце зафиксирована вспышка M2.4, ставшая второй по мощности за текущий месяц. Пик активности пришелся на 16:24 по московскому времени, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным каталога наблюдений, это событие уступает в ноябре лишь вспышке уровня M3.5, зарегистрированной 5 числа. В масштабах всей осени занимает пятую строчку.

Рекордсменом текущего сезона остается выброс уровня M6.7, произошедший 8 октября. При этом экстремальных вспышек высшего класса X на Солнце не фиксировалось с начала июля.

Специалисты отметили, что, вопреки прогнозам последних двух недель, предрекавшим спад активности, светило продолжает находить ресурсы для новых всплесков. Согласно полученным снимкам, нынешняя вспышка сопровождалась выбросом солнечной плазмы, поток которой направлен в сторону Меркурия.

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