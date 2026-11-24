Назван самый стильный мужчина 2026 года по версии журнала Vogue. Им стал 26-летний американский актер Коннор Сторри, сообщает «Лента.ру» .

Актер принял участие в модной съемке и попал на обложку онлайн-версии издания. В интервью он рассказал, что не обращает внимания на мнения публики по поводу своих образов.

Сторри прославился, сыграв российского хоккеиста Илью Розанова в канадском сериале «Жаркое соперничество». Также он запомнился своими яркими выходами в свет.

Так, например, в июне на показе мужской коллекции Saint Laurent в Париже Сторри появился на публике в полупрозрачном тренче, шортах и облегающих сапогах из ПВХ, несмотря на стоящую рекордную жару. Обувь звезды стоила 3300 долларов (249 тысяч рублей).

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