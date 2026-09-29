Моргенштерн* впервые за 5 лет анонсировал концерт в Ереване

Алишер Моргенштерн* объявил о сольном выступлении в Армении. Концерт пройдет 19 декабря и станет для него первым на постсоветском пространстве за пять лет, сообщает «Царьград» .

О концерте артист рассказал в своем Telegram-канале. Поклонники встретили новость с радостью; некоторые написали, что ждут его и в России.

Моргенштерн* уехал из России в конце ноября 2021 года. В мае 2022 года Минюст России внес его в реестр иноагентов. Ведомство поясняло, что рэпер занимался политической деятельностью и получал на нее средства от Yoola Labs Ltd. — официальной партнерской сети YouTube.

Ранее «Царьград» сообщал, что Моргенштерн* может лишиться недвижимости в России, если не погасит штраф за нарушение обязанностей иноагента.

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* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.