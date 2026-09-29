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Частный дом на 4 семьи полыхает в Щелкове

Происшествия
0:07

В поселке Краснознаменский городского округа Щелково полыхает двухэтажный дом. Жилье рассчитано на четыре семьи, сообщает Мособлпожспас.

Сотрудники уже борются с огнем вместе с Федеральной противопожарной службой. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

На опубликованных кадрах видно, как из крыши дома валит серый дым. Она уничтожена огнем.

Информация по пострадавшим уточняется.

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