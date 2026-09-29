Директора школы, где девочке в лицо тыкали туалетным ершиком, оштрафовали

Директора школы в Спасске-Дальнем, где в сентябре прошлого года подростки затащили в туалет второклассницу и засунули ей в рот ершик, оштрафовали. Она выплатит государству 50 000 рублей, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел во время одной из перемен. Три девочки из девятого класса затянули силой в уборную школы восьмилетнюю ученицу. Сначала потерпевшую душили, чтобы она не смогла позвать на помощь. После этого ей вставили в рот ершик.

Через некоторое время подруги второклассницы сообщили об инциденте взрослым. После этого директор обвинила родителей девочки, что они своими обращениями в СМИ «портят рейтинг школы». По ее словам, пострадавшая школьница тоже «баловалась».

Суд признал директора виновным в халатности и назначил ей штраф в размере 50 000 рублей. Родители перевели ребенка в другую школу, однако иск о моральном ущербе не подавали.

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