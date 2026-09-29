сегодня в 19:18

Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во вторник бойцы Вооруженных сил РФ поразили сухогруз с военным имуществом противника в северо-западной части Черного моря.

Удары по морскому судну наносились с помощью беспилотников.

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логоцентрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.