Россиянка заявила о групповом изнасиловании сотрудниками полиции в Казахстане. Местные полицейские пытались похитить у пострадавшей вещественные доказательства, сообщает издание «Новости АБВ» в соцсети Threads*.

Инцидент произошел в городе Конаеве на юге страны республики. По словам пострадавшей, она работает в Казахстане в строительной компании. 28 сентября пришла в отдел полиции, чтобы записать заявление об изнасиловании на группу мужчин, которые представились сотрудниками местной полиции. Правоохранители заставили писать ее заявление под диктовку, а позднее начали следить за квартирой девушки и сняли москитную сетку с окна, пытаясь похитить ее нижнее белье со следами спермы.

Напуганная 28-летняя россиянка не выходит из дома, хотя нуждается в медицинской помощи. Скорая и патрульный уже приезжали к ее дому.

Согласно данным правоохранительных органов, по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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