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2 человека погибли в ДТП со школьным автобусом под Уфой

Происшествия
Госавтоинспекция Башкортостана

Фото - © Госавтоинспекция Башкортостана

Смертельная авария произошла на 14 км автодороги Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом, который перевозил 21 ребенка, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Водитель за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Уфы из поселка Чишмы. Школьный автобус поворачивал налево, когда произошло столкновение.

В результате ДТП водитель и пассажир машины скончались на месте. Повреждения получил автобус, дети и их сопровождающий остались целы.

По предварительным данным, школьники ехали в деревню Осоргино. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.

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