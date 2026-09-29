Врачи заявили, что ИИ‑мультфильмы провоцируют первые признаки СДВГ у детей
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ИИ‑мультфильмы провоцируют первые признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей, сообщает SHOT.
Детские врачи предупреждают, что регулярный просмотр ярких видеороликов с быстрой сменой кадров может быть опасен. Особенно это касается контента, созданного с помощью ИИ, где цвета перенасыщены, а голоса персонажей искажены. Ребенок не успевает сосредоточиться на одном объекте, как появляется следующий. В результате ему становится сложнее долго концентрироваться на чем-то одном, а после просмотра может повышаться возбудимость.
Еще хуже, когда мультфильмы постоянно включены на фоне. Дети начинают чаще отвлекаться от игр, бросать начатое и переключаться между занятиями. Они могут неосознанно повторять странную речь ИИ, коверкая слова и подражая необычному произношению. Это может стать первым шагом к развитию СДВГ, рассказала психолог Галина Рейнталь.
Особенно советуют не включать мультики во время еды. Если постоянно кормить ребенка перед экраном, со временем у него может закрепиться связь между окончанием ролика и окончанием приема пищи.
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