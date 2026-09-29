Промышленники Подмосковья обсудили проект «Производительность труда»

Руководители более 80 предприятий Подмосковья обсудили реализацию федерального проекта «Производительность труда» на заседании правления областного союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заседание правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (МОСПП, РОР) прошло на площадке «Подольского машиностроительного завода». В нем приняли участие более 80 руководителей предприятий региона. Они обсудили реализацию федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

«Московская область входит в топ-5 регионов по числу привлеченных предприятий, которые существенно увеличивают свою эффективность работы с помощью инструментов бережливого производства. За время реализации федерального проекта «Производительность труда» с 2019 года экономический эффект уже почти достиг отметки в 12 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Опытом участия в проекте поделились руководители холдинговой компании «Элинар», авиационной корпорации «Рубин», «НТМ» и «Подольского машиностроительного завода».

Члены МОСПП решили активизировать работу с Региональным центром компетенций, подготовить предложения по мерам господдержки для предприятий, внедряющих современные технологии, и развивать наставничество для закрепления молодежи на производстве.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.