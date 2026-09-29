В Клину Народный фронт и «Напитки Вместе» передали бойцам 56 беспилотников

Народный фронт и компания «Напитки Вместе» 29 сентября передали военнослужащим 56 беспилотников. Церемония прошла у мемориала «Аллея памяти» в Клину.

Церемония передачи гуманитарной помощи прошла 29 сентября в 11:00 у Вечного огня на мемориальном комплексе «Аллея памяти» в Клину. Народный фронт и компания «Напитки Вместе» передали 56 беспилотников военнослужащим взвода беспилотных летательных систем 242-го мотострелкового полка. Пятерым сотрудникам и единомышленникам компании вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы!». Приборы передали рядом с электронной Книгой памяти.

Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов сообщил, что разведывательные системы направят в подразделения. По его словам, бойцы используют беспилотники для разведки и доставки грузов, медикаментов и еды на передовую. Горбунов поблагодарил администрацию округа за поддержку бойцов и патриотическое воспитание молодежи.

Исполнительный директор клинского производственного комплекса АО «АБ ИнБев Эфес» Дмитрий Потапов отметил важность объединения производственных площадок для помощи фронту. С начала спецоперации компания направила более 1 млрд руб. на закупку техники и гуманитарной помощи для подразделений и жителей приграничных регионов.

В церемонии участвовали представители команды главы округа, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», члены союза десантников и местной ассоциации ветеранов спецоперации, сотрудники МЧС России и юнармейцы. Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.