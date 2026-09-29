Суд подтвердил внесение «УралАктива» в реестр недобросовестных поставщиков

АО «ВПК „НПО Машиностроения"» обратилось в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой внести подрядчика в реестр. Поводом стал односторонний отказ ООО «УралАктив» от исполнения договора на техническое перевооружение участка гальванических покрытий алюминиевых сплавов.

Управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «УралАктив» оспорило решение. Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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