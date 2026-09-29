Роман Товстик подарил Полине Дибровой кольцо за несколько млн рублей

Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик снова привлекли внимание подписчиков. Друзья известной пары опубликовали в соцсетях видео, где Роман делает Полине предложение, сообщает «СтарХит» .

На опубликованных кадрах видно, как Роман надевает кольцо на протянутую Полиной руку, после чего пара сливается в поцелуе.

«Многие решили, что Рома сделал Поле предложение, но не надо торопить события. Иногда кольцо — это просто кольцо. А в данном случае то, которое Полина давно хотела. Если обратить внимание на палец, то и вопросов никаких не будет», — ответили в окружении пары на соответствующий вопрос.

По некоторым данным, стоимость приятного подарка возлюбленной составляет несколько миллионов рублей.

Отношения Дибровой и Товстика начались после громкого разрыва сразу двух многолетних браков. В 2025 году Полина рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым, которому родила троих сыновей. Одновременно Товстик развелся с женой Еленой после 20 лет совместной жизни и шестерых общих детей.

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