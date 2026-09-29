Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что в основе современной западной культуры лежат сатанизм*, антихристианство и культ смерти, а Россия постепенно избавляется от этого влияния, сообщает ТАСС .

«Культура в первую очередь — это реальное отношение к происходящему вокруг тебя, к реальному миру и к представлению о том, что такое добро и что такое зло. Дело в том, что ориентиры сдвинуты. Чайлдфри**, квадроберство, ЛГБТ-сообщество***, Хеллоуин как праздник страха и смерти, церковь сатанинская», — сказал Михалков на пресс-конференции в Чите.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все это вместе взятое является основой современной западной культурой

Режиссер считает, что культура тесно связана с религиозными взглядами. Поэтому решение католической церкви смягчить позицию по отношению к однополым является отступлением от христианских заповедей.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.​

**пропаганда чайлдфри запрещена в РФ

*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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