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Отопление в Москве начнут включать с 1 октября

В столице начнут включать отопление с 1 октября. Процесс будет поэтапным и займет несколько дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первого октября приступаем к включению отопления в Москве», — написал градоначальник в мессенджере МАКС.

Работы по подготовке к отопительному сезону в Москве были завершены в срок. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника

Сначала тепло поступит в детские сады, школы и больницы, а затем в жилые дома, офисы, магазины и на промышленные предприятия.

Ранее стало известно, что в России с 1 октября вновь повысят плату за коммунальные услуги. Правительство установило для регионов индексы роста от 8 до 22%.

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