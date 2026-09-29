В Абхазии арестовали подозреваемого в убийстве российской туристки

Суд Гагрского района Абхазии на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве туристки из Оренбургской области, сообщает ТАСС .

«Суд Гагрского района удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Эдгара А., подозреваемого в совершении убийства жительницы Оренбургской области, меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца», — заявили в прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что на суде были родители погибшей девушки.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле генпрокурора Абхазии Адгура Агрбы.

Ранее сообщалось, что 26-летняя Амина из Оренбургской области приехала в Гагру и планировала вернуться домой 24 сентября. Однако после знакомства с местным продавцом фруктов Эдгаром и поездки на съемную квартиру она перестала выходить на связь. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что время ссоры мужчина задушил девушку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.