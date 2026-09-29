Москвичка случайно узнала об изменах мужа, пока он лежал в реанимации

Жительница Москвы случайно поймала своего супруга на изменах, пока он находился в реанимации. Девушка искала медицинские документы, а нашла переписки с любовницами, сообщает SHOT .

Утром Алина нашла Дмитрия без сознания в ванной. Она сразу же вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в реанимацию с отравлением. Весь день он провел в коме, но к вечеру пришел в себя. Тем временем Алина собирала вещи, чтобы отвезти их в больницу.

Ночью друг Дмитрия попросил Алину прислать справку о госпитализации. Девушка взяла телефон мужа, отправила документы через мессенджер и случайно наткнулась на откровенные переписки сразу с несколькими девушками.

Накануне Дмитрий писал знакомой, что едет на день в Санкт-Петербург, и предлагал «затусить», сопровождая сообщение сердечками и комплиментами.

По словам Алины, за пять лет она ни разу не подозревала мужа в измене и весь день переживала за его жизнь. Дмитрий попросил прощения, но спасать еще и отношения Алина пока не готова.

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