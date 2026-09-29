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Медведя с отрезанной головой нашли в Свердловской области

Общество

Три медведя погибли в результате наезда железнодорожного транспорта на территории Свердловской области, сообщает E1.RU.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как на ж/д путях лежит медведь с отрезанной головой.

«В сентябре было несколько случаев наезда на медведей железнодорожным транспортом. Было три таких факта: один — в Серове, и два — в Ивдельском районе», — сказал Серовский транспортный прокурор Олег Курганов.

Он добавил, что по итогам проверки планируется представить в структурное подразделение РЖД обобщенное требование о возмещении ущерба, нанесенного животному миру.

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