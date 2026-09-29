Фанатам певицы МакSим 2 месяца не возвращают деньги за отмененный концерт

Фанатам певицы МакSим из Калининграда два месяца не возвращают деньги за дважды отмененный концерт, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам покупателей билетов, МакSим должна была выступить в Калининграде 2 августа, но перед концертом попала в больницу. Выступление перенесли на 28 сентября, однако организатор в лице компании «Шоу Кэмп» не подготовил площадку, не обеспечил необходимые условия для команды певицы, не купил билеты до Калининграда и не оплатил проживание. В итоге концерт отменили.

Еще в июле зрители начали возвращать билеты на перенесенный концерт. По закону они имели на это право. Поклонникам обещали вернуть деньги в течение 20 дней, но уже два месяца организаторы и билетный оператор не реагируют на обращения покупателей.

После официальной претензии ситуация не изменилась. В настоящее время зрители готовят коллективный иск в суд.

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