В России с 1 октября повысят коммунальные тарифы: индексы достигнут 22%

С 1 октября в России вновь повысят плату за коммунальные услуги. Правительство установило для регионов индексы роста от 8 до 22%, сообщает «РБК Недвижимость» .

Правительство закрепило октябрьскую индексацию в распоряжении от 25 ноября 2025 года № 3413-р. Самый высокий индекс установлен для Ставропольского края — 22%, самый низкий — для Хакасии и Чукотского автономного округа, по 8%. В Дагестане он составляет 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской — 17,2%, в Северной Осетии — 16,3%.

Для Москвы правительство установило индекс в 15%, но городские власти снизили его до 13%. В Санкт-Петербурге показатель составляет 14,6%, в Московской области — 12,8%, в Ленинградской — 9,2%. Регионы могут устанавливать тарифы ниже предельного уровня. Для отдельных муниципалитетов власти также допускают отклонения: в Ставропольском крае с учетом такого отклонения рост может превысить 40%.

Индексация затронет воду, отопление, водоотведение, электричество, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. Плату за содержание и ремонт общего имущества и взносы на капитальный ремонт она не меняет. Среди причин повышения эксперты называют инфляцию, расходы на обновление сетей и защиту коммунальных объектов.

Если сумма в квитанции вызывает вопросы, ее можно сверить с местными тарифами и показаниями счетчиков, а затем запросить письменный расчет у управляющей компании или поставщика услуг. При отказе в перерасчете можно обратиться в жилищную инспекцию, Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру или суд.

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