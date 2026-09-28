Музей «Дмитровский кремль» откроет в Дмитрове выставку Антона Катышева

Выставка дмитровского художника Антона Катышева «Грани реальности» откроется 2 октября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Экспозицию приурочили к юбилею автора, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Торжественное открытие персональной выставки Антона Катышева начнется 2 октября в 15:00. Экспозиция объединит работы, созданные на пленэрах и по свежим впечатлениям от поездок.

Посетители увидят пейзажи Крыма, Абхазии, Домбая, Байкала, русского Севера, городов маршрута «Золотое кольцо» и европейских улиц. На выставке также представят морские пейзажи, натюрморты и работы с фэнтезийными мотивами.

Антон Катышев — выпускник Рязанского художественного училища и Московского высшего художественно-промышленного института имени С. Г. Строганова, член Союза художников России. Он посвятил искусству более сорока лет и предпочитает работать с натуры, передавая меняющиеся свет и состояние природы.

Выставка продлится по 22 ноября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» по адресу: Московская область, Дмитров, улица Загорская, дом 17. Возрастное ограничение — 0+.

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