Губернатор Подмосковья Воробьев представил врип главы Щелкова

«На должность главы Щелкова предложен коллега, которого мы знаем: Сергей Николаевич (Джеглав — ред.). <…> Сергей Николаевич, я очень надеюсь, что большой городской округ под вашим руководством так же стабильно будет работать и решать поставленные задачи», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Бывший глава Щелкова Андрей Булгаков перешел работать в Госдуму РФ в качестве депутата.

Джеглав Сергей Николаевич родился 20 июля 1970 года в семье военнослужащего. В 2021 году стал заместителем главы администрации Щелкова по архитектуре и строительству.

20 апреля 2022 года его избрали на должность главы городского округа Лосино-Петровский.

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