Губернатор Подмосковья Воробьев представил врип главы Щелкова
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил Сергея Джеглава на должности временно исполняющего полномочия главы городского округа Щелково.
«На должность главы Щелкова предложен коллега, которого мы знаем: Сергей Николаевич (Джеглав — ред.). <…> Сергей Николаевич, я очень надеюсь, что большой городской округ под вашим руководством так же стабильно будет работать и решать поставленные задачи», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.
Бывший глава Щелкова Андрей Булгаков перешел работать в Госдуму РФ в качестве депутата.
Джеглав Сергей Николаевич родился 20 июля 1970 года в семье военнослужащего. В 2021 году стал заместителем главы администрации Щелкова по архитектуре и строительству.
20 апреля 2022 года его избрали на должность главы городского округа Лосино-Петровский.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.