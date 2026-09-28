Неадекват избил велосипедом беременную прохожую в Новосибирске

Беременная женщина подверглась нападению во время прогулки по парку в Новосибирске. Незнакомец избил ее велосипедом, сообщает NGS.RU .

Рената находится на шестом месяце беременности. Накануне днем она гуляла вместе с мамой и домашним питомцем по Заельцовскому парку.

Сибирячки шли по пешеходной зоне, но внезапно увидели, как прямо на них несется на велосипеде женщина. Несмотря на то, что дорога была широкая, она не собиралась съезжать.

Рената с мамой отскочили с дороги и уступили место для проезда. Женщина на велосипеде едва не упала, после чего обматерила прохожих и уехала.

Через несколько минут к Ренате подъехал на велосипеде злой незнакомец. Он приподнял своего железного коня и ударил им девушку в живот и область паха. Затем нанес удар с левой стороны в область глаза.

Мать пыталась закрыть Ренату собой. Она получила удар по лицу. От мужчины, по словам беременной пострадавшей, не пахло алкоголем, но у него были «шальные глаза, как будто стеклянные». Рената считает, что он целенаправленно напал на нее.

Пострадавшие вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина был спутником девушки, которая чуть не наехала на сибирячек. Они взяли велосипеды в прокате. По факту происшествия проводится проверка.

У Ренаты в результате нападения ушиб мягких тканей, а у ее мамы — подозрение на черепно-мозговую травму. Ребенок не пострадал — его спасли бандаж и толстая куртка.

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