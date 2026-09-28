Запрет на розничную продажу табака без лицензии введут в Подмосковье с 1 марта

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин сообщил, что с 1 марта 2027 в регионе вводится полный запрет на розничную продажу табака без лицензии.

«Ключевое изменение: вводится лицензирование розничной продажи табака. Лицензия будет выдаваться по аналогии с алкоголем региональными органами власти. И региональным органам власти добавляется полномочия по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за этой сферой. Фактически с 1 октября появляется возможность в добровольном порядке в рамках переходного периода получить лицензию на розничную продажу табака. Но до 1 марта продавать в розницу можно и без лицензии», — сказал Мосин.

С 1 марта вводится полный запрет на розничную продажу табака без лицензии.

Мосин отметил, что цена на изделия не изменится. Он добавил, что под лицензирование подпадают сигареты, папиросы, табак для кальяна, стики, жевательный табак и жидкости для вейпов.

Ожидается, что в регионе будет выдано продавцам около 33 тыс. лицензий. Министр подчеркнул, что данная мера будет приносить в бюджет Подмосковья около 300 млн рублей ежегодно.

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